Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da yakalandı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremde yıkılan Galeria Sitesi'nde 89 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralanmıştı.

Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakalandı.