Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremde yıkılan Galeria Sitesi'nde 89 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralanmıştı.
Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakalandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Mustafa Murat Bilgin
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı
Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da yakalandı.
Haber Merkezi
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremde yıkılan Galeria Sitesi'nde 89 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralanmıştı.
Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakalandı.