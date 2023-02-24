Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 13'e çıktı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1 bloğu yıkıldı, 89 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra diğer blokların da yıkılmasına karar verildi.

DHA'nın haberine göre, ekipler, yıkım için harekete geçti ancak sitede çok sayıda kedi olduğu yönünde ihbarlar geldi. Ekipler, dron yardımı ile de sitedeki kedileri tespit etmeye başladı. Kurtarma çalışmasına, Şırnak'ın Silopi ilçesinden gelen 2 TSK helikopteri de eşlik etti.

Helikopterlerden halatla indirilen ekipler, katlarda inceleme yaptı. Dün 8 kedinin kurtarıldığı sitede, bugün 5 kediye daha ulaşıldı.