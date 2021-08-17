Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yumruklu saldırısından dolayı PFDK'ya sevk edildi.
Marcao, sosyal medya hesabından video paylaşarak, yaşananları 'talihsizlik' olarak yorumlamış ve özür dilemişti.
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Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Galatasaraylı Marcao PFDK'ya sevk edildi
Galatasaraylı Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Haber Merkezi
Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yumruklu saldırısından dolayı PFDK'ya sevk edildi.
Marcao, sosyal medya hesabından video paylaşarak, yaşananları 'talihsizlik' olarak yorumlamış ve özür dilemişti.