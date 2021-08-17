Galatasaraylı Marcao PFDK'ya sevk edildi

Galatasaraylı Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Haber Merkezi

Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yumruklu saldırısından dolayı PFDK'ya sevk edildi.

Marcao, sosyal medya hesabından video paylaşarak, yaşananları 'talihsizlik' olarak yorumlamış ve özür dilemişti.

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Galatasaraylı Marcao'dan özür mesajı