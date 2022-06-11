Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Dursun Özbek başkan seçildi. 2 bin 208 oy alan Dursun Özbek 2 yıl süreyle kulübün başkanlığını yapacak.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Özbek, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray’ın yeni başkanı Özbek, "Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Hep beraber Galatasaray’ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz” dedi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Özübek'in partinin yönlendirilmesiyle aday olduğu iddia edilmişti.
'Galatasaray’a barışı getirmek istiyorum'
Seçimlerin "Galatasaray’ın demokrasi şöleni" olduğunu söyleyen Dursun Özbek, şunları ifade etti