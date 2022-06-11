Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Dursun Özbek başkan seçildi. 2 bin 208 oy alan Dursun Özbek 2 yıl süreyle kulübün başkanlığını yapacak.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Özbek, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın yeni başkanı Özbek, "Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Hep beraber Galatasaray’ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz” dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Özübek'in partinin yönlendirilmesiyle aday olduğu iddia edilmişti.

'Galatasaray’a barışı getirmek istiyorum'

Seçimlerin "Galatasaray’ın demokrasi şöleni" olduğunu söyleyen Dursun Özbek, şunları ifade etti

"Bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı. Bugün burada Galatasaray’ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan eşim ve kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eşref kardeşime de ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var Galatasaraylılar; Galatasaray’a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray’a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray’ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Hep beraber Galatasaray’ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray."