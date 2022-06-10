Galatasaray seçimlerine AKP müdahalesi: 'Aday ol dediler, oldu'

Futbola AKP müdahalesine ilişkin yeni iddialar gündeme geliyor.

Hemen her kulübün seçim süreçlerine açıktan müdahale eden iktidarın, son olarak Galatasaray seçimlerine müdahil olduğu öne sürüldü.

Habertürk yazarı olan ve geçmişte Galatasaray'da yöneticilik de yapan Fatih Altaylı, Özbek'in en başta aday olmamasının nedenin de iktidar olduğunu aktardı, "Çünkü Ankara’dan, bir Bakan tarafından aranmış ve 'Çıkmayın. Burak Elmas çıkacak. Sizi Federasyon'a alacağız' denmişti" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın yazısından bir bölüm şöyle:

Yakın zamana kadar “Dursun Abi” diyerek Dursun Özbek’in çevresinde gruplaşan genel kurul üyelerinin büyük bölümü bugün Dursun Özbek’in karşısında ve “İktidarın emriyle aday oldu. Ankara’nın adayı, Galatasaray’ı satmaya geliyor” diyerek Özbek’in başkanlığına karşı çıkıyor, Dursun Özbek’in başkanlığı döneminde Dursun Özbek’e demediğini bırakmayan ahlaksız ve satılmış sözde taraftar grupları ise bugün Özbekçi.

Tabii genel kurul içinde de geçmişte Özbek’i devirmek için uğraşıp, şimdi Özbek başkan olsun diye uğraşanlar var.

Çok küçük bir azınlık ise pozisyonlarını koruyor.

Özbek’in siyasi istek üzerine aday olmasına tepki o kadar büyüktü ki, Eşref Hamamcıoğlu seçimi aslında güle oynaya kazanacaktı.

Ancak çok büyük bir hata yaptı.

Adnan Öztürk’ü her ne hikmetse yanına aldı, Sportif A.Ş.’nin başına koyacağını açıkladı.

Bu durum camiada büyük tepkiye neden oldu.

Adnan Öztürk’ün geleneksel ikircikli tavırları, şimdiye kadar Galatasaray’da hep ortalıkta gezip, taş üstüne taş koymamış olması, Galatasaray’ı kendi kişisel PR aracı olarak kullanıp, Galatasaray’a asla bir katkı yapmaması ve kendisine umut bağlayanları bile en kritik anda sağlık gerekçeleri falan diyerek yüzüstü bırakması ve seçimin iptal sürecinde Burak Elmas’la bir araya gelip planlar yapması zaten yeterince tepki toplamasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Hamamcıoğlu ekibine girdikten sonra Ünal Aysal ve İnan Kıraç ile bir araya gelmesinin kendisi tarafından piyasaya sızdırılması ve ardından söylediği Galatasaray Eğitim Vakfı ile kulübün birleşeceğine dair yalanlar kendisine olan güven kırıntılarını ortadan kaldırdığı gibi, Kıraç’ın arkasında olduğu izlenimini vermek için sızdırdığı görüşmeye rağmen İnan Kıraç tarafından sert biçimde yalanlanması zaten berbat Galatasaray repütasyonunu iyiden iyiye yerle bir etti.

Hamamcıoğlu’na da büyük yük haline geldi.

Normalde Hamamcıoğlu’na oy atacak pek çok kişi sadece Adnan Öztürk’ün varlığı nedeni ile Özbekçi oldu.

Hamamcıoğlu ve Öztürk’ün ortak noktası olan “kibirleri” ise zaten herkesin yaka silktiği bir konu.

Dursun Özbek ise ilk gün adayım diye ortaya çıksaydı sorun yoktu.

Ancak çıkmadı. Çıkmayacağını söyledi.

Çünkü Ankara’dan, bir Bakan tarafından aranmış ve “Çıkmayın. Burak Elmas çıkacak. Sizi Federasyon'a alacağız” denmişti.

Ancak Elmas’ın yeniden aday olması için şartlar çok da uygun görünmeyince Özbek’e “Aday ol” talimatı geldi.

“Ol” dediler o da oldu.