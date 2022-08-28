Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, tutuklanan şarkıcı Gülşen için sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Kerkhofs, Gülşen'in serbest bırakılması için düzenlenen bir imza kampanyasının linkini paylaştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Galatasaray'ın ünlü futbolcusunun eşinden Gülşen paylaşımı
Galatasaray'ın yeni transferi olan ünlü futbolcu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek mesajı paylaştı.
Haber Merkezi
Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, tutuklanan şarkıcı Gülşen için sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Kerkhofs, Gülşen'in serbest bırakılması için düzenlenen bir imza kampanyasının linkini paylaştı.