Galatasaray'ın ünlü futbolcusunun eşinden Gülşen paylaşımı

Galatasaray'ın yeni transferi olan ünlü futbolcu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek mesajı paylaştı.

Haber Merkezi

Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, tutuklanan şarkıcı Gülşen için sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Kerkhofs, Gülşen'in serbest bırakılması için düzenlenen bir imza kampanyasının linkini paylaştı.

Haber

PAZAR SÖYLEŞİSİ | İktidar Gülşen üzerinden ne yapmaya çalışıyor?