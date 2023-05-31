Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında HÜDA PAR bayrağı yakıldı

Galatasaray'ın dünkü şampiyonluk kutlaması sırasında bir grup taraftar HÜDA PAR bayrağı yaktı.

Haber Merkezi

Dün akşam Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir grup taraftar, HÜDA PAR bayrağı yaktı.

Gerici partinin bayrağının yakılmasının yanı sıra direkte bulunan HÜDA PAR bayrakları da indirildi.

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