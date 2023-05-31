Dün akşam Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir grup taraftar, HÜDA PAR bayrağı yaktı.
Gerici partinin bayrağının yakılmasının yanı sıra direkte bulunan HÜDA PAR bayrakları da indirildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında HÜDA PAR bayrağı yakıldı
Galatasaray'ın dünkü şampiyonluk kutlaması sırasında bir grup taraftar HÜDA PAR bayrağı yaktı.
Haber Merkezi
Dün akşam Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir grup taraftar, HÜDA PAR bayrağı yaktı.
Gerici partinin bayrağının yakılmasının yanı sıra direkte bulunan HÜDA PAR bayrakları da indirildi.