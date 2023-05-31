Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında 16 yaşındaki taraftar bıçakla yaralandı

2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyon olan Galatasaray'ın Kayseri'deki şampiyonluk kutlamalarında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki A.S.G. yaralandı.
Kocasinan İlçesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Paşa Caddesi'nde kutlamalara katılan Galatasaraylı iki taraftar grubu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.S.G. isimli taraftar sırtından bıçakla yaralandı.
Yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı. (AA)