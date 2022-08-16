Galatasaray'ın eski teknik direktöründen FIFA'ya şikayet

Dursun Özbek yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti.

Fotomaç'ın haberine göre, alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle ekstra tazminat talep etti. Ayrıca, Torrent'in yardımcıları da dava açtı.

Galatasaray yönetimi, şikayetin ardından karşı savunma hazırladı. Torrent'in açıklamaları ile kulübe zarar verdiği, ekibiyle istenilen mesaiyi sunamadıkları dile getirildi.

Özbek yönetimi sözleşmesini feshetti

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray'da Domenec Torrent ve ekibiyle yolların ayrıldığı resmen açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirme mesajında, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir" denilmişti.

Gelişi de olaylıydı, gidişi de

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 158 gün kaldı. İspanyol teknik adamın gelişi de gidişi kadar olay oldu.

Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'le yolların ayrılması süreci nedeniyle hem Burak Elmas hem de Domenec Torrent'e bir türlü olumlu yaklaşım sergileyemedi.

2 milyon avronun üzerinde tazminat

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın edindiği bilgiye göre, İspanyol teknik adam ve ekibine toplamda 2 milyon 149 bin avro tazminat ödeneceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ile Domenec Torrent arasındaki ilk görüşmede sonuç çıkmamıştı.

Domenec Torrent ve ekibi, sözleşmelerinde yazan bedelden 1 avro bile indirime gitmedi.

İkinci görüşmeye gelmedi

Domenec Torrent ile Galatasaray kurmayları arasındaki fesih görüşmeleri bugün sonuçlandı. Sarı-kırmızılılarda kulüp avukatlarının dahil olduğu toplantıya İspanyol teknik adam adına avukatı ve menajeri katıldı.

Galatasaray'da görevden alınan Domenec Torrent'in kendi isteğiyle toplantıya katılmadığı öğrenildi.