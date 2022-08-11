Galatasaray'dan Erdem Timur açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü, Erden Timur'un Rıfai cemaatinin lideri Cemalnur Sargut'la yan yana olduğu görüntülerin yayınlanması üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz." denildi.

"Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz."

Beyaz Tv'de yayınlanan programında Ahmet Çakar, Erden Timur'un Rıfai cemaatinin lideri Cemalnur Sargut'un elini öptüğü bir video izlediğini iddia etmişti. OdaTv'yse bugün yayınladığı bir haberinde Timur'un Sargut'la yan yana olduğu bir videoya yer verdi.