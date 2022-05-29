Galatasaray'dan Real Madrid'e 'finalleri kazanırız' yanıtı: 'Tebrikler ama emin misiniz?'

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in yaptığı 'final' paylaşımına yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından resmi twitter hesabından yaptığı "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanırız" paylaşımına Galatasaray'dan yanıt geldi.

Galatasaray'ın İngilizce paylaşım yapan resmi hesabı, Real Madrid'in paylaşımına 2000 yılındaki Süper Kupa finalinde İspanyol ekibini yendiklerini hatırlatarak, "Tebrikler ama emin misiniz?" sözlerini kullandı.

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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oldu

 