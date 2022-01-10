Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamayla Teknik direktör Fatih Terim'le yollar resmi olarak ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Kamuoyuna Duyuru pic.twitter.com/a5HwKdZu4o— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 10, 2022
Serdar Şahinkaya
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Fatih Terim açıklaması
Galatasaray Fatih Terim'le yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu.
Haber Merkezi
Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamayla Teknik direktör Fatih Terim'le yollar resmi olarak ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Kamuoyuna Duyuru pic.twitter.com/a5HwKdZu4o— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 10, 2022