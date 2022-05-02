Galatasaray'dan başkanlık seçimine dair açıklama

Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 11 Haziran Cumartesi günü aynı saatte yapılacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 2, 2022
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