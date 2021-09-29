Galatasaray'dan açıklama: Hukuk dışı planlara asla müsaade etmeyeceğiz

Galatasaray Spor Kulübü tarafından Galatasaray Adası'na ilişkin açıklama yapıldı.

"Medyada birkaç gündür, mülkiyetimiz olan Galatasaray Adası ile ilgili kasıtlı, manipülatif ve tek elden çıktığı açıkça anlaşılan haberler yapılmaktadır. Dolayısıyla, kamuoyunu ve Galatasaray camiasını doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla, yazılı bir açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından önceki yönetimler döneminde açılan tahliye davalarından ikisi reddedilmiş ve kesinleşmiş, beşi ise ilk derece mahkemeleri nezdinde derdesttir. Derdest dosyalardan biri kulübümüz lehine sonuçlanmış ve işletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verilmiştir. Bu karara işletmeci tarafından yapılan itiraz üzerine dosya, istinaf incelemesi yapılmak üzere Bölge Adliye Mahkemesi aşamasındadır.

Bununla birlikte işletmeci tarafından kulübümüz aleyhine ikame edilen ve halihazırda devam eden altı alacak davası bulunmaktadır.

Son tahlilde; kulübümüzün daha fazla telafisi imkânsız zararlara uğramaması adına, hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüz evleviyetle kullanılmakta olup, halihazırda devam eden tüm hukuki süreçler, yönetimimizin de Adamız konusundaki özel hassasiyeti sebebi ile, büyük bir titizlikle takip edilmektedir.

Adamız üzerinde, başkaca tarafların kurmak isteyecekleri hukuk dışı ve iyi niyetten uzak planlara asla müsaade etmeyeceğiz."

Adaya ilişkin önceki gün basına "İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığını" haberleri yansımıştı.