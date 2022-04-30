Galatasaray’da yeni seçim tarihi belli oldu

İstinaf Mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılacak seçimli genel kurula tedbir kararı koymuş, yapılması planlanan seçimli genel kurul iptal olmuştu. Dün bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray'ın kayyuma devredilmesini isteyen bir grubun var olduğunu söylemişti.

Burak Elmas, bugün yeni bir açıklama yaparak seçim yapılacağını duyurdu. Elmas, seçim tarihi olarak 11 Haziran'ı işaret etti.

Elmas, "Bu seçim olacak. Anlamayanlar için tekrar söylüyorum. En erken tarihe seçim kararı aldık. Bütün savunmaları adaylarla beraber yaptık. Bu süreçte bir kez dahi bu seçim olmayacak diye bir şey ağzımdan çıkmadı. Her seferinde bu seçimin yapılacağını ve gereğinin yapılacağını söyledik. Bugünkü toplantıda geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, yüzleri kızarmadan, hiç utanmadan çıkıp Galatasaray Başkanı'na hakaret eden en az 4-5 konuşma var" ifadelerini kullandı.