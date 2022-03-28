Galatasaray’da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun ibra edilmemesi sonrası tüzük gereği seçime gidilecek.

"Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı ise 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması ile başlayacak toplantıda daha sonra seçimlere geçilecek. Seçimlerde, kulüp başkanı, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sicil kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilecek. (İHA)