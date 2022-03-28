Faruk Süren ibra edilmeyen damadı Burak Elmas için konuştu

Galatasaray’da Başkan Burak Elmas, mali genel kurulda idari yönden ibra edilmedi. Takvim'den Tunç Özgen'e konuşan Faruk Süren, damadı Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesini değerlendirdi.

'Bu ne hınçmış arkadaş'

Süren, Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler hakkında "Bu ne hınçmış arkadaş. Bu insanlar 6 ayda ne yaptılar ki ibra edilmediler. Elbette hataları yok mu var. Ama bu hatalar ibra edilmemeyi gerektirmiyor." diye konuştu.

'Gidişatı iyi görmüyorum'

Galatasaray'da yaşanan gelişmelerin üzüntü verici olduğunu söyleyen Süren "Ben bu gidişatı hiç iyi görmüyorum. Bu görevleri yapamayacak insanlar hiç spor yapmamış, parkeden geçmemiş yüzmeye gitmemiş kulübü yeterince tanımayan insanlar bu görevlere talip oluyorlar. Bu çok tehlikeli. Sadece Galatasaray'da değil. Fenerbahçe , Beşiktaş 'ta da… Bazı şeyleri istismar ediyorlar" dedi.

'Elmas 6 ayda önemli işler yaptı'

6 ay içinde Burak Elmas'ın bazı konularda hatalar yaptığını belirten Süren "Yönetim kadrosu konusunda hataları vardır… Fatih Terim konusu bu şekilde hallolmamalıydı… Bunlar da ben de hemfikirim. Ama Başkan 6 ayda çok önemli işler yaptı. Bunları kimse görmüyor. Takımın şişmiş maaş bütçesi, Kemerburgaz, Florya ve Ada konulularında çok büyük işler başardı. Futbol takımı da zamanla başarıyı yakalayacaktı. Allah rahmet eylesin ama Mustafa Cengiz başkan devraldığında Sportif AŞ'nin borcu 600 milyondu. Bırakırken 1 milyar 600 milyondu. Cengiz Başkan 2 defa ibra olmadı. Bana kimse kur farkı filan demesin" ifadelerini kullandı.

'Galatasaray fırsat kaçırdı'

Galatasaray'ın çok büyük bir fırsat kaçırdığını belirten Süren, "Kemerburgaz, Florya projeleri hayata geçmek üzereydi. Galatasaray çok büyük adımlar attı. Ada konusunu Başkan şahsi girişimleri ile 1 ay gibi kısa sürede çözdü. Bunu kimse bu kadar kısa zamanda çözemezdi. Bir de ibra etmemek yetmiyormuş gibi bütçeyi de onaylamamışlar. Bütçenin onaylanmaması demek bundan sonra yapılacak harcamaların mevcut yönetimin cebinden yapması demek. Bu ne hınçmış. Neyin hıncıymış ben anlam veremedim" diyerek sözlerini noktaladı.