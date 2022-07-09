Galatasaray'da kriz konusu olan gelişmede 6 kişi gözaltına alındı

Galatasaray'ın çalışmalarını sürdürdüğü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan sayımda, A Takım formaları başta olmak üzere birçok malzemenin çalındığı tespit edilmiş, yapılan kontroller sonrası malzemelerin internet üzerinden satıldığı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz yönetim döneminde kriz konusu olan bu gelişmenin ardından bir operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Show TV'nin haberine göre, Polis ekipleri konuyla alakalı 6 kişiyi gözaltına aldı. Antalya'da bir şüphelinin evinde yapılan aramada yüzlerce malzeme bulundu ve malzemeler kulübe teslim edildi.

Kulüpte sayım yapan görevliler binlerce forma ve antrenman malzemesinin eksik olduğunu tespit etmişti.