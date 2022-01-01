Galatasaray'da 6 pozitif vaka: İki maç ertelendi

Galatasaray kadın basketbol takımının Bursa BŞB. ve Kayseri Basketbol maçlarının pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Sarı-Kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımıza uygulanan PCR testleri sonrasında 6 basketbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynayacağımız Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, takımımızdaki pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.