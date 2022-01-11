Galatasaray ve Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ın ölümüne ilişkin açıklama

Galatasaray eski futbolcusu Ahmet Çalık'ın ölümü üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Futbolcunun altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği de bir açıklama yaparak, "Altyapımızda yetişen ve genç yaşta takımımızda kaptanlık görevini üstlenen, Konyaspor’da forma giyen eski futbolcumuz Ahmet Yılmaz Çalık’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum futbolcumuza Allah’tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.