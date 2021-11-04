Galatasaray TFF'ye rest çekti: 'Galatasaray Süper Lig'den men edilebilir' iddiası

TFF 9 Kasım'dan itibaren maçlarda tam kapasite uygulamasına geçileceğini açıklamış, bugün (4 Kasım) UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotif Moskova'yı sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, bu karşılaşmayı da tam kapasite oynamak için TFF'ye başvurmuştu.

TFF'nin bu talebi reddetmesi üzerine bir açıklama yapan Galatasaray, seyirci kısıtlaması uygulamayacağını duyurmuştu.

Spor hukukçusu Taner Ünlü, Galatasaray'ın açıklamasına ilişkin NTV Spor'a konuşurken, "Galatasaray'ın kararı ilginç. TFF'nin Galatasaray'ın lisansını askıya alma ve iptal etme hakkı var. TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir. Organizasyonu düzenleyen, futbolun patronu TFF. Her türlü futbol faaliyetlerini yönetme hakkı TFF'nin" dedi.