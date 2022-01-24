Galatasaray maçı sonrası gerginlik: Taraftara çevik kuvvet müdahale etti

Sarı-kırmızılılar, Cicaldau'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 85 ve 90'da Bakasetas ile Visca'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerinde önce Marcao ardından Taylan Antalyalı'nın hataları vardı.

Trabzonspor 2-1 öne geçtikten sonra tribünlerde yönetim istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar görevden ayrılan teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlar yaptı.

Galatasaraylı taraftarlara çevik kuvvet ve özel güvenlik görevlileri müdahale ederken, sonrasında kalabalık sloganlar atarak alanı terk etti.