Galatasaray ile Fenerbahçe şimdi de maille atıştı

Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri mail yoluyla birbirlerine göndermede bulundu.

Hakem hataları nedeniyle iki hafta önce açıklama yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, bundan böyle sadece kendilerinin değil, tüm takımların lehine ya da aleyhine olan hakem hatalarının görüntülerini GS TV’den yayınlayacaklarını duyurmuştu.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Fenerbahçe de bunun üzerine, 1-0 kazandığı Başakşehir maçında Ömer Ali Şahiner’in ceza sahasında eline top çarpan ve penaltı beklenen pozisyonun görüntüsünü sarı kırmızılı kulübe gönderip yayınlanmasını istemişti. GS TV görüntüyü yayınlamayınca Fenerbahçe dün gece sarı kırmızılılara mail atarak, “GS TV’de Başakşehir maçındaki penaltı pozisyonunu yayınlayacak mısınız?” diye sordu.

Galatasaray maile yanıt verip, “Türk futbolu adına yaptığımız adalet çağrısına gösterdiğiniz hassasiyet, projeye katkılarınız için teşekkür ederiz. Ancak objektif ve adaletli olmak adına tek pozisyonu değil, 10 hafta boyunca lehinize ve aleyhinize olan tüm tartışmalı pozisyonları göndermenizi rica ederiz” dedi.