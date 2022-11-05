'ETY'de borçlanma ücreti neredeyse iki katına çıkacak' dedi, tarih verdi

Vergi Uzmanı Murat Bal katıldığı bir canlı yayında EYT'lilerin doğum ve askerlik borçlanmasına ilişkin konuştu.

"Bu noktada ödemenin ne zaman yapıldığı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir detay var. Örneğin askerlik borçlanması olan bir vatandaş, 1 Ocak 2023'ten önce ödeme yaparsa günlük 69 lira, toplamda 37 bin 963 lira ödeyecek. Fakat bu kişi ödemesini 1 Ocak'tan sonra yaparsa bu rakam, asgari ücrete gelen zam oranında artacak" diyen Bal, "Örnek olarak 550 gün askerliğin borçlanmasının hali hazırda ne kadar olduğuna dair de çıkardık buraya rakamları. Yüzde 65 oranında artışa göre askerlik borçlanması gördüğünüz gibi 62 bin 711 liraya çıkıyor. Halbuki 37 bin 963 liraydı. Yani yüzde 65 bir artış olursa eğer asgari ücrette o zaman rakamlar çok ciddi şekilde artıyor" ifadesini kullandı.