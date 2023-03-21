Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'den gelen çağrıya cevap verdi.

Özbek açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenerej "Sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz" ifadesine yer verdi.

Dursun Özbek'in cevabı şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç,

Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım.

Bugün yaptığım konuşmanın metninde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum:

"Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin."

Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur.

Saygılarımla,

Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"