Galata Kulesi'nden düşen şahıs yaşamını yitirdi

Galata Kulesi'nden "düşerek" hayatını kaybettiği belirtilen kişinin, intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi’nde meydana gelen olayda, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu bir kişi kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerine ekipler sevk edilirken, şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi.
Polisin, intihar şüphesi üzerinde durduğu olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi.