24 saatte 5 polis ölmüştü: İstanbul'da bir polis memuru daha intihar etti

İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Beyoğlu Hükümet Konağı girişinde görevli polis memuru Enver Gökdemir nöbet kulübesinde beylik silahıyla kendisini vurdu.

Ağır yaralı bir şekilde Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası ekipler Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Polis memurunun mesleğe yeni başladığı ve yaklaşık 3 aylık memur olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Son bir haftada intihar girişiminde bulunan polis sayısı 8'e çıkarken, Emniyet Teşkilatı Sendikası, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, son 24 saatte 5 polis intiharı yaşandığını açıklamış, intihar eden bir polisin bıraktığı notu paylaşmıştı.