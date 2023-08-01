İstanbul Galata Köprüsü'nde cip sürücüsü tramvay yoluna girerek mahsur kaldı.
DHA'da yer alan habere göre, olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi.
Cipi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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Haber Merkezi
Sol - balıkesir
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Galata Köprüsü'nde araç tramvay yoluna girdi: Seferler durduruldu
Galata Köprüsü'nde bir cip sürücüsü tramvay yoluna girdi. Bunun üzerine seferler durduruldu.
Haber Merkezi
İstanbul Galata Köprüsü'nde cip sürücüsü tramvay yoluna girerek mahsur kaldı.
DHA'da yer alan habere göre, olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi.
Cipi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.