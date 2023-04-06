Gabonlu üniversite öğrencisinin ölümünün ardından mesajları ortaya çıktı

Karabük’teki Filyos Çayı’nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun, ölmeden önce annesine attığı mesajlar ortaya çıktı. Söz konusu mesajlarda, postane çalışanı iki kişinin Dina'ya 10 bin TL karşılığında cinsel ilişki teklif ettiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre; 26 Mart günü Filyos Çayı’nda Karabük’te üniversite okuyan 17 yaşındaki Dina'nın cesedi bulundu. Ekipler, Dina'nın bir otomobille ormana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken kentteki kameraları inceledi. Dina'nın çıplak ayakla sokakta koşarken görüntüleri ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Dina'nın kıyafetleri ve telefonu kriminal incelemeye alındı. Pazartesi gününden beri Dina'nın ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3’ü yabancı, 8 kişi farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5’i savcılık ifadesinin ardından 3’ü ise Sulh Ceza Mahkemesi’nden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'Onlarla yatmam için bana 10 bin lira teklif ediyorlar'

Ibouanga ailesinin, kızlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olan Fransa’daki yakını Zeng Stephane, Dina’nın 20 Mart’ta Gabon’a telefon göndermek için postaneye gittiğini söyledi. Stephane, 23 Mart’ta Dina’nın postaneden gönderisinin gidemeyeceği mesajı aldığını ve ertesi gün oraya gidip çalışanlarla tartıştığını belirtti. Stephane’nin anlattığına göre, bir çalışan Dina’ya yaklaşıp sorunu çözeceğini, pakete kendi numarasını yazacağını belirterek Dina’dan telefon numarasını aldı. Ardından postane çalışanı Dina ile mesajlaşmaya başladı.

Yazışmalarda, postane çalışanının cinsel taleplerinin yer aldığını belirten Stephane, Dina’nın bunu reddettiğini ancak postanede çalışanlarla tartıştığı için üzüldüğünü ve özür dilemek istediğini ifade etti. Stephane, bu nedenle ortadan kaybolduğu cumartesi günü Dina’nın postane çalışanı ile görüştüğünü, 21.00 sıralarında arkadaşlarının evine gittiğini, yemek yiyip video izlediklerini belirtti. Dina’nın annesiyle görüntülü konuştuğu sırada şarjının azaldığını fark edip alt kata inmek istediğini belirten Stephane, bu andan sonrasında Dİna'nın kaybolduğunu ifade etti.

Memleketine telefon göndermeye çalışan Dina, kendisine yardımcı olacağını söyleyen kişiler tarafından cinsel içerikli mesajlar aldığını annesine de söyledi. Sesli mesajlarında annesinden Karabük’ten ayrılmak için izin isteyen Dina'nın annesine yazdığı mesajlar da ortaya çıktı.

Dina mesajlarda, “Eğer onlarla yatmazsam bana yardım etmeyeceklerini söylediler. Bana 10 gün beklememi söylüyorlar, onlarla yatmazsam kargo paketinden ve paradan vazgeçmem gerek. Onlarla yatmam için bana 10 bin lira teklif ediyorlar” dedi.