Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karabük-Zonguldak karayolu Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta tren makinisti tarafından Filyos çayında hareketsiz halde yattığı görülen Gabon uyruklu Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Danys Dinabongho Ibouanga'nın 25 Mart akşamı arkadaşları ile 100. Mahallesi'ndeki evlerinde oturduğu sırada bir anda kalkarak telefonunu şarja takmak için apartmanın birinci katındaki akrabasının evine indiği, ancak bu eve uğramadan çıplak ayakla sokakta koştuğu görüntüler de güvenlik kameralarına yansımıştı.

Danys Dinabongho’nun ön otopsisi sonucunda cinsel istismar ve darp izine rastlanmadı.

Gabon uyruklu üniversite öğrencileri Karabük üniversitesi ve 100. Yıl Mahallesi'nde bir araya gelerek protesto eylemi yaptı.

Gabon’un Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, soruşturmayı takip için Karabük'e geldi. Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin, Dışişleri Bakanlığı’na genç kızın ölümüyle ilgili gelişmelerin bildirilmesi ve konunun takip edilmesi için nota verdiği öğrenilmişti.

Ibouanga'nın ailesi olay aydınlatılıncaya kadar almak istemediği cenaze halen Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletiliyor. (ANKA)