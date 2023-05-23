Gabonlu Dina'nın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin cenazesi ailesi tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Haber Merkezi

Karabük'te Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkiinde 26 Mart'ta, sefer yapan tren makinistinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çayda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (Dina) cesedini buldu.

Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin Karabük'teki ölümü, yaklaşık 2 aydır aydınlatılamadı. Aile, 2'nci kez otopsi yapılmasını istemişti. Ancak Gabon Büyükelçiliği 6 bin dolarlık otopsi masrafını ödemedi.

DHA'nın haberine göre, Dina'nın cesedi soğutma yetersizliği sebebiyle Karabük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cenaze, 1 ayı aşkın süredir İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bekletildi. Ailesi bugün Adli Tıp Kurumu'na gelerek Dina'nın cenazesini aldı.

Cenazeyi almak için aileye İstanbul'da yaşayan İstanbul Gabon Derneği Başkanı Elvy Greg Bienvenu Kebila Moutsinga da eşlik etti.

Dina uluslararası cenaze nakil aracı ile Adli Tıp'tan alındı. 

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Dina'nın otopsi masrafını karşılamayan Gabon Büyükelçiliği'ne tepki

Dina'nın ailesi, 2’nci kez otopsi yapılması için gereken 6 bin dolarlık tutarı Gabon Büyükelçiliği’nden talep etti. Elçilik, ailenin talebine olumsuz yanıt verdi.