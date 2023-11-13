Gabon'da askeri yönetim seçim tarihini duyurdu

Gabon’da 30 Ağustos'taki darbeyle iktidarı ele geçiren askeri yönetim, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Ağustos 2025’te yapılacağını duyurdu.

Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) Sözcüsü Albay Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, devlet televizyonundan, CTRI’nın geçici seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Manfoumbi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Ağustos 2025’te düzenleneceğini duyurdu.

56 yıllık Fransa yanlısı Bongo ailesi iktidarı devrilmişti

Afrika'da Batı yanlısı iktidarlara karşı bir darbe de 30 Ağustos'ta Gabon'da gerçekleşmiş, ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Petrol ve uranyum zengini ülkede 56 yıldır süren Fransa müttefiki Bongo ailesinin iktidarı, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklandığı 30 Ağustos sabahı askeri darbeyle son bulmuştu.

Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi'ni kuran askeri yönetim seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamış, komitenin liderliğine Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Nguema getirilmişti.