G7'den Rusya'dan petrol ithalatını aşamalı olarak sonlandırma kararı

Ukrayna’da devam eden savaşı görüşmek üzere toplanan G7 liderleri, Rus petrolünün ithalatını aşamalı olarak durdurma kararı aldı. Öte yandan ABD, Gazprombank yöneticilerine ve diğer işletmelere yönelik çeşitli yaptırımlar açıkladı.

G7 liderleri yaptıkları ortak açıklamada, "Rus enerjisine olan bağımlılığımızı aşamalı olarak sona erdirmeyi taahhüt ediyoruz. Bunu zamanında ve düzenli bir şekilde yapmaya çalışacağız" dedi.

ABD ise Gazprombank yöneticilerine yönelik yaptırım kararları aldı ve Rusya medyasına yönelik kısıtlama kararlarına bir yenisini ekleyerek üç televizyon kanalına yaptırım getirdi. Bununla birlikte ABD'lilerin Rusya vatandaşlarına muhasebe ve danışmanlık hizmeti vermesi de yasaklandı.