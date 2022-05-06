'AB, Rusya'ya yönelik petrol ambargosu planında değişikliğe gidecek'

Avrupa Birliği'nden (AB) bir kaynak, Reuters ajansına yaptığı açıklamada AB Komisyonu'nun, 6. yaptırım paketinde yer alan Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda isteksiz davranan ülkeleri geri kazanmak için planda değişiklik önerdiğini söyledi.

Bugün AB temsilcileri tarafından görüşülmesi beklenen öneride, petrol ithalatının ilk bir ay içinde yasaklanmaması, ilgili ülkelere 3 aylık bir süre tanınması öngörülüyor.

Sputnik'in haberine göre öneri, petrol altyapısını iyileştirmeye dönük yardımı ve yaptırımların etkisini hafifletmeye yönelik yatırımları da kapsıyor.