Rusya'dan Kuzey Akım 2 kararı

Almanya'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Kuzey Akımı 2 boru hattını durdurma kararının ardından, Gazprom, boru hattı için planlanan kapasiteyi ülkenin kuzeybatısındaki bölgelerin gaz tedarikini geliştirmek için kullanma yönünde karar aldı.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, "Almanya tarafından Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattının işletmeye alınmasına karar verilmesi durumunda, hattın sadece bir kolu yüzde 100 kapasiteyle devreye alınabilecek" denildi. Sputnik'in haberine göre, boru hattının ikinci kolu en erken 2028 yılında hizmete alınabilecek.

Bloomberg'in haberine göre, Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp Rus gazı taşıması planlanan Kuzey Akımı 2, yaptırımlara rağmen Aralık ayında tam ölçekli teslimata başlamaya hazırdı. Alman enerji düzenleyicisi ve Avrupa Birliği yetkililerinden alınan onay, projenin önünde engel oluşturdu.