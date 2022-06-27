G7'den Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne karşı 600 milyar dolarlık fon

ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin liderleri, gelişmekte olan ülkelerdeki altyapıyı finanse etmek ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne karşı koymak için beş yıl içinde 600 milyar dolar fon sağlama kararı aldı.

"Küresel Altyapı ve Yatırım için G7 Ortaklığı" adlı projeye ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Gelişmekte olan ülkeler pandemi gibi küresel şokların üstesinden gelecek temel altyapıya sahip değiller. Bu nedenle etkileri daha keskin hissediyorlar" dedi ve düşük gelirli ülkelerin küresel sağlık, cinsiyet eşitliği, dijital altyapı gibi alanlardaki çalışmalarını destekleyeceklerini öne sürdü. Biden, "Açık olmak istiyorum. Bu bir sadaka değil. Herkes için getiri sağlayacak bir yatırım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Avrupa ülkelerinin Çin'in 2013 yılında başlatmış olduğu Kuşak ve Yol Girişimi'ne bir alternatif oluşturmak için 300 milyar avroyu seferber edeceğini söyledi.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi, Asya'dan Avrupa'ya uzanan eski İpek Yolu'nun modern bir versiyonunu yaratmayı amaçlıyor. Söz konusu girişim 100'den fazla ülkede yatırım ve programları içeriyor. Beyaz Saray yetkilileri, Çin'in bu yatırımlar ile bölge ülkelerini "tuzağa düşürdüğünü" iddia ediyor.