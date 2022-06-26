Biden: G7 ülkeleri Rus altını ithalatını yasaklayacak

Almanya'da gerçekleşen G7 Zirvesi'ndeki gündem maddelerinden birisi de Rusya-Ukrayna krizi ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar olacak. G7 ülkeleri toplantıda Rus altınının ithalatını yasaklayıcı yaptırımlar açıklayacak.

ABD Başkanı Joe Biden bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmek için ihtiyaç duyduğu parayı kesmek için benzeri görülmemiş maliyetler getiriyor. G7 ülkeleri ile Rusya için on milyarlarca dolarlık önemli bir ihracat olan Rus altınının ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız" dedi.

İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise "İngiltere, ABD, Japonya ve Kanada, G7'de Rusya'nın enerji kaynakları harici en büyük ihracat kalemi olan Rus altınının ithalatını yasaklamasını sağlayacak" denildi.

G7 ülkelerinin, Rus altınına yönelik yaptırım kararını Salı gününe kadar açıklamaları bekleniyor.