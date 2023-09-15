G77+Çin Zirvesi Küba'da başlıyor

Küba'nın 2023 dönem başkanlığını yaptığı G77+Çin zirvesi bugün başkent Havana'da başlıyor.

İki gün sürecek zirve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 134 ülkenin üçte ikisini, dünya nüfusununsa yüzde 80'ini oluşturan 77 ülkeleriyle Çin'in katılımıyla yapılacak.

"Mevcut Kalkınma Zorlukları: Bilim, Teknoloji ve İnovasyonun Rolü" başlığıyla 15-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan zirvede, Güney ülkelerinin uluslararası siyasi meselelere birleşik bir yaklaşım geliştirmesine odaklanılacağı belirtildi.

Küba'dan zirveye ilişkin yapılan açıklamada zirvenin devlet ve hükümet başkanlarına mevcut sorunlara ilişkin ülkelerinin vizyonlarını ifade etmeleri olanağı sağlayacağı belirtildi.

Havana'nın gezegenin bugününü olduğu gibi geleceğini de belirleyen siyasi sorunlar dahil olmak üzere insanlık için en acil sorunlarla ilgili olarak bilgi, akademi, bilim, inovasyon ve teknolojinin gelişimine dayalı bir vizyonu desteklediği vurgulandı.

Zirvede Afrika, Latin Amerika ve Asya'dan çok sayıda devlet ve hükümet başkanı temsil edilecek.

Açılış konuşmalarını Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yapacağı zirveye Çin'i temsilen Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Şİ'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in özel temsilcisi olarak katılması bekleniyor.

Zirveye katılacak devlet başkanları arasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da yer alıyor.