G7 Zirvesi'nde İran nükleer müzakereleri görüşülecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden bir yetkilinin açıklamasına göre, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Tahran ziyaretinin ardından G7 Zirvesi'nde de İran nükleer müzakerelerinin tekrardan canlandırılması ele alınacak.

Josep Borrell dün Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile görüşmüştü. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan görüşmenin ardından, "Önümüzdeki günlerde Viyana Müzakereleri'ni sürdürmeye hazırız" demiş, Borrell de ''Nükleer anlaşma müzakerelerinin önümüzdeki günlerde ve hızlıca kaldığı yerden devam etmesi kararını aldık'' diye konuşmuştu.

Reuters'e konuşan bir Fransız hükümet yetkilisine göre, İran hakkında G7 Zirvesi'nde bugün bir görüşme yapılacağını, Salı günü de Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD arasında konuyla ilgili daha ayrıntılı görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Yetkili, "Ekiplerimiz arasındaki görüşmeler yoğunlaştı," derken nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için anlaşmayı yeniden canlandırmanın, bölgesel güvenlik açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.