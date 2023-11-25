Futbolda dolandırıcılık davası: İddianamede Fatih Terim'in ifadesine yer verilmedi

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı ve Selçuk İnan’ın da arasında bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasının iddianamesinde, Fatih Terim'in isminin mağdur olarak da müşteki olarak da geçmediği ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'de bugün kaleme aldığı yazıda, Fatih Terim'in 2 Haziran'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikâyetçi sıfatıyla ifade verdiğini hatırlatırken söz konusu ifadenin iddianamede yer almadığını belirtti.

Saymaz, Seçil Erzan'ın mahkemede, Terim'den 300 bin dolar aldığını söylediğini yazdı.

Semih Kaya ve 10 kişiye tefecilik soruşturması

Saymaz'ın aktardığına göre iddianamenin son sayfasında eski Galatasaray futbolcusu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında 'tefecilikten' soruşturma yürütüldüğü aktarılıyor.

Seçil Erzan, ifadesinde, 3 milyon 200 bin dolar aldığı Semih Kaya'ya 5 milyon 700 bin dolar ödediğini ancak buna rağmen 'yakasını kurtaramadığını' anlatıyor.

Ne olmuştu?

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameyi hazırlayan savcılık, ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından Erzan hakkında 226 yıl hapis cezası istedi.

Mahkemenin sorusu üzerine, “Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” diyen Seçil Erzan “Sonradan bir fon furyası ortaya çıktı. 2021 Temmuz’a kadar bir sorun olmadı. İsmini şimdi vermek istemediğim 2 kişi benden bir anda 1 verdilerse 200-300 istemeye başladılar. Tehdit ettiler. Evime gelip yağma yaptılar, önüme mermi koydular. Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum” dedi.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun ifadesi

Arda Turan ve Emre Belözoğlu, ifadelerinde, kandırıldıklarını, birikimlerini kaybettiklerini anlattı.

Turan savcılığa verdiği dilekçede, "En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Erzan’a verdim. Toplamda 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Kendisi de bana 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi" ifadelerine yer verdi.