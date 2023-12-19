Futbolda bitmeyen kriz: İstanbulspor yönetimi Trabzonspor maçında sahaya indi, takımı maçtan çekti

Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Faruk Koca'nın sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasının ardından yeşil sahalardaki kriz son bulmuyor.

Trabzonspor'u evinde ağırlan İstanbulspor, maçın 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüne geçtiği dakikalarda ani bir karar aldı. Karşılaşmanın 73. dakikasında sahaya inen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımı sahadan çekti. Başkan Sarıalioğlu ile birlikte İstanbulspor yönetiminin, VAR'da incelenen pozisyonun ardından Trabzonsporlu Onuachu'nun golünün geçerli sayılması üzerine sahaya indiği öğrenildi. İstanbulspor yönetimiyse gol öncesi faul olduğunu düşündüğü için sahaya çıkmama kararı aldı.

Ne oldu?

T24'ün haberine göre, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere bitti. Mücadelenin 67. dakikasında İstanbulspor'da Florian Loshaj'ın yerde kaldığı pozisyonda ev sahibi ekibi faul bekledi. Ancak kaptırılan topta hızlı gelişen Trabzonspor atağı Onuachu'nun golüyle sonuçlandı ve bordo-mavililer maçta 2-1 öne geçti. VAR'dan pozisyonu dinleyen hakem Ali Şansalan, golü geçerli saydı.

Bunun üzerine İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 73. dakikada sahaya inerek, oyuncularını soyunma odasına gitmeleri için direktif verdi. Sarıalioğlu'nun ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da saha kenarına geldi.

Soyunma odasında geçen İstanbulspor'dan Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek hakem Ali Şansalan'ın elini sıkarak, maça çıkmayacaklarını söyledi.

Hakem Şansalan da soyunma odasına giderken, İstanbulspor -Trabzonspor maçı yarıda kaldı.

İstanbulspor'dan ilk açıklama

Çekilme sonrası ilk açıklamada İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral'dan geldi. Trabzonspor karşısında takımın sahadan çekilmesinin ardından, "Bedeli her ne olursa olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Şimdi ne olacak?

Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan siliniyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Futbol adına üzücü, kararı TFF verecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarıda kalan İstanbulspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, "Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonra futbol federasyonu karar verecek" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, yarıda kalan İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı, "Bugün oyuna giremeyeceğiz. Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonra futbol federasyonunun vereceği karar. Geçenlerde de söyledim, futbolun içindeki olaylarla ilgili, oyunun içi ile ilgili kafa yordum. Bundan sonra da böyle yapacağım. Çünkü benim yapabileceğim bir şey yok." dedi.

Avcı ayrıca, "Birbirimize karşı saygıyı tekrar yakalayabilirsek birçok şeyi değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Çok üzücü bir gün. Bunun içinde bulundum. TFF bir karar verecek. Ben oyunun içinde kalacağım. Sakin kalmak lazım. Sadece üzüntülüyüm. Bundan sonraki kararı bekleyeceğiz" sözlerini sarf etti.