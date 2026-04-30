Futbolda bahis operasyonları yeniden başlayacak: 'Liglerin bitimiyle operasyonlar devam edecek'

Beşiktaşlı Avukatlar Derneğinin düzenlediği "Spor Hukuku" sempozyumuna katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, Dünya Kupası sonrasında futbolda bahis operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.

Sağlam, "Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

"Bu operasyonlar ilk defa bu kadar iradeli ve kapsamlı şekilde şu an ortaya konuyor" iddiasında bulunan Sağlam, söz konusu sorunun mevzuat veya yönetmelik eksikliğinden kaynaklanmadığını savundu ve "En büyük sorun Türk sporundaki ahlak sorunu. Biz ahlak sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu gördük" dedi.

'Suç olduğunu bilmiyordum' savunmasıyla karşılaştık'

"Ne kadar ünlü de olsalar sporun etik değerleri bakımından bilinçli olduklarını düşünmüyorum" diyen Sağlam, sözlerine şöyle devam etti:

"Sporculardan 'Ben bunun suç olduğunu bilmiyordum' savunmasıyla karşılaştık. Kolay yoldan para kazanma hırsıyla ahlakı geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Ne kadar ağır yaptırım, sıkı bir denetim getirirsek getirelim sporcunun sahip olması gereken ahlak sorununu düzeltemedikçe bu sorunun kolay aşılacağını düşünmüyorum."

'Dört büyüklerin idarecileri de var'

"Hiçbir federasyon ve üst kuruluş şu ana kadar kendi sporcularıyla ilgili bu konuyla alakalı bir şey yapmayı düşünmemiş" diyen Sağlam, şunları aktardı:

"Futbolda üçüncü lige kadar yaptığımız araştırmada 500'e yakın kulüp idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi legal bahis oynadığını tespit ettik. İdari yaptırım ve cezalar bile bazılarına engel olamıyor. Bunların arasında dört büyüklerin idarecileri de var. Bu sorunun mevzuat ve yönetmelikle aşılacağını düşünmüyorum."

Sağlam, "Milli maçlar dolayısıyla ara verdik ama uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.