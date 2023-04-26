Futbolcuları dolandırmıştı: Soruşturmada yeni gelişme

Denizbank'ın eski Şube Müdürü Seçil Erzan'a yönelik 80 milyon dolarlık dolandırcılık iddiasıyla yürütülen soruşturma, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'ya kadar uzandı.

Sabah'ın haberine göre, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olan müştekilerin Deniz Bank Genel Müdür Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapması üzerine savcılık harekete geçti. Savcılık, Ateş ve Aydoğdu'nun 'mevcutlu' olarak yani polis eşliğinde savcılığa getirilmesi için ikametlerinin bulunduğu ilçe emniyet müdürlüklerine talimat verdi.

Eski Galatasaray oyuncusu, teknik direktör Selçuk İnan, Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın hedefindeki isimlerden bir tanesiydi. Erzan'a parçalar halinde yaklaşık 4 milyon dolar veren İnan bu paranın yaklaşık 1.5 milyon dolarını geri alamadı. Bankanın iki tepe yöneticisinden şikayetçi olan hatta tutuklanmasını talep eden İnan savcılığa verdiği ifadede, Erzan'ı 2011 yılından Florya Denizbank şube müdürü olduğu tarihten beri tanıdığını söyledi.

Süreç içerisinde banka işlemlerini yaptığı için aralarında bir güven ilişkisi oluştuğunu dile getiren Selçuk İnan, "Şüpheli bana Denizbank'ın kurumsal fonunun olduğu ve fonun başında da banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu ifade etti. Bu fona yatırılması durumunda kar payı alacağımızı ifade etti. Kendisiyle birlikte fonu Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini ve bütün işlemleri onların yaptığını söyledi" ifadelerini kullandı.

İnan ifadesinde, yaklaşık 4 milyon doları, şube müdürünün odasında kendisine verdiğini dile getirdi. Erzan'ın yaklaşık 2 milyon doları, süreç içerisinde "fonun elde ettiği asıl alacak" ve "kar payı" diye bankada kendisine iade ettiğini de söyleyen İnan, ana parasından geriye kalan yaklaşık 1.5 milyon dolar alacağının kaldığını aktardı.

İnan, "Bana bu paranın bankaya yatırıldığına dair ıslak imzalı ve kaşeli resmi belgeler Seçil Erzan tarafından verilmiştir. Sonrasında Erzan, 6 ay boyunca telefonlarıma çıkmayıp bütün taleplerimize rağmen bugün, yarın diyerek bizi oyaladıktan sonra ödemiş olduğumuz paranın zimmetine geçirildiğini anladık" dedi.