Futbolcu Veysel Sarı'nın kardeşinden kiracısına darp

İstanbul Beyoğlu'nda apart otel yapılmak istenen binadan tahliyesi istenen kiracıyla ev sahibi arasındaki anlaşmazlık karakolda bitti. Futbolcu Veysel Sarı'nın babasına ait binada kiracı olan İlkem Onur Cengiz, oturduğu daireyi yıl sonuna kadar tahliye etmesini isteyen ev sahibine olumsuz yanıt verince futbolcunun kardeşi Şaban Sarının saldırısına uğradığını iddia etti.

DHA'nın haberine göre Şaban Sarı asıl saldırganın İlkem Onur Cengiz olduğunu, kendisini savunmak zorunda kaldığını ileri sürdü. Yaşanan kavga sonrası darp raporu alan Cengiz ile Sarı, polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. İlkem Onur Cengiz, "Arkadaşıyla beni evin içerisinden çekip kapının önünde darp etmeye başladı. Burnumda kırık var. Sağ kulağım patladı" dedi.

Şaban Sarı kiracıyı tahliye etmek için geçtiğimiz Perşembe mahkemeye başvuruda bulunduklarını ifade etti. Kendisinin de darp raporu aldığını söyleyen Şaban Sarı, "Biz zaten bu olay olmadan bir iki gün önce, tahliyeyle alakalı davamızı açtık. Bu tahliye sürecimiz devam edecek" diye konuştu.