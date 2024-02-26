Futbol yok, şiddet var: Hakemi yumruklayan kaptan gözaltına alındı

Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara'nın sahaya çıktığı ilk amatör küme maçı, bir futbolcunun hakeme yumruk atması nedeniyle tatil edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Stadı'nda oynanan İmranlıspor-Cumhuriyet Üniversitesi maçının 68. dakikasında Yattara oyuna girdi.

2 dakika sonra Cumhuriyet Üniversitesi kaptanı Emre Uyanık maçın hakemi Batuhan Bolat'a rakip takım oyuncusunun sahayı geç terk etmesinden dolayı itirazda bulundu.

Kırmızı kart alacağını anlayınca saldırdı

Karşılaşmanın hakemi Bolat, Uyanık'a kırmızı kart göstereceği sırada futbolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

Bolat'ın yerde tekmelendiğini görerek olayı dahil olan yardımcı hakemler ile futbolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı. Sahaya giren polisler kavgayı ayırdı.

Müsabaka, maçın hakemi Batuhan Bolat tarafından tatil edilirken Cumhuriyet Üniversitesi kaptanı Uyanık gözaltına alındı. (AA)