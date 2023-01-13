Furkan Yazıcıoğlu: CHP'den adaylık teklifi almadım

TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, bugün yayınlanan yazısında CHP'nin Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'na Sivas'ta birinci sıradan milletvekili adaylığu teklif etmeyi düşündüğünü iddia etti.

Konuya ilişkin Indepdent Türkçe'ye konuşan Yazıcıoğlu, böyle bir gündeminin olmadığını belirterek, "Bu aşamada benim tek gündemim Muhsin Başkan'ın suikast davasının akıbetiyle ilgilenmektir" dedi

Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ekim 2022'de görüşmüştü.

Gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız." demişti.

Bugün verdiği demecinde CHP'den bir teklif almadığını ifade eden Yazıcıoğlu, "Böyle bir gündemim de yok. Belirttiğim gibi böyle bir teklif de söz konusu değil. Benim tek gündemim Muhsin Başkan'a yönelik suikast davasının akıbetiyle ilgilenmektir" ifadelerini kullandı.