Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul dahil çok sayıda gözaltı

İktidar bu kez de Kuytul cemaatine operasyon yaptı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alınırken, evin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat polisleriyle geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Ekipler evde arama çalışmaları başlattı.

Fotoğraf: DHA

6 ilde 49 adrese eşzamanlı operasyon, 5 şirkete kayyım

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.

Buna göre, Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmasına karar verildi.

Akın Gürlek, "suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlarından 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını ifade etti.

Gürlek, Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Süleymancılar cemaati operasyonunda olduğu gibi Gürlek yine cemaati aklama çabasına da girişti. "Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır" dedi.

5 şirket belli oldu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kayyım atanmasına karar verilen şirketler belli oldu. Şirketler arasında "Levent Börek" markasının bulunması dikkat çekti. Söz konusu şirketten açıklama geldi.

Mustafa Levent TAMTÜRK’ün yetkilisi ve ortağı olduğu, kamuoyunda “Levent Börek” markasıyla bilinen MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

markasıyla bilinen MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ali KÜRERİ’nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi,

Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, İsmail KARADENİZ’in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mahfuz ÇAMLI’nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mustafa FİDAN’ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi.

Kayyım kararı kapsamında şirketlere yönelik adli ve mali incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Levent Börek'in açıklaması şöyle:

Oktay Saral 'suyun ısındı' demişti

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, Süleymancıların iktidara yakın olmamaları nedeniyle dün operasyonun hedefi haline geldiklerini savunmuştu.

Kuytul'un sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" sözleriyle karşılık vermişti.

Saral paylaşımını sildi

Öte yandan Kuytul ve çok sayıda Furkan Vakfı üyesi bu sabah gözaltına alınırken Oktay Saral'ın dünkü paylaşımını sildiği görüldü.

Kuytul tutanağa 'yakalandı' yazılmasına itiraz etti

Alparslan Kuytul'un evine gelen polisler ile yaşadığı diyaloğa dair görüntüler de ortaya çıktı.

Kendisine imzalatılmak üzere verilen evrakta “yakalandı” ifadesinin yer almasına tepki gösteren Kuytul, “Ben kaçmadım. Yakalama dersen imza atmam. Yaptığınız şey gözaltı, onu da kanunsuz yapıyorsunuz. Kendi evimdeyim, evinde olan insana yakalama denmez” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine polis ekipleri, Kuytul’a imzalatılacak evraktaki “yakalandı” ifadesini “gözaltı” olarak düzeltti. Belgelerin imzalanması üzerine Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.

Cemaat, 22 Kasım 1994 tarihinde kurulan Furkan Vakfı’nda örgütleniyor. Vakfın başkanı olan Alparslan Kuytul’un kurucusu olduğu cemaat, kendisini anlatırken kuruluş tarihini 1980’li yıllara dayandırıyor.

İktidar cemaatin adını neden ‘Kuytulcular' diye değiştirdi?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Furkan Vakfı'nda örgütlenen cemaate yönelik operasyona dair açıklamasında "kamuoyunda ‘Kuytulcular’ olarak bilinen yapılanma” ifadesini kullandı.

“Kuytulcular” adlandırılması iktidarın "biz tarikatlara, cemaatlere operasyon yapmıyoruz" söyleminin bir yansıması.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de önceki günlerde Süleymancılara yönelik operasyona dair yaptığı açıklamada “Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok” demişti.

Çiftçi “AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır” iddiasında bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyonu “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” diye adlandırmıştı.

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