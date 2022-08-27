Fukuşima'da radyoaktif yakıt enkazının kaldırılması ikinci kez erteleniyor

Mart 2011'deki deprem ve tsunami faciasında nükleer sızıntı yaşanan Fukuşima Dai-içi nükleer santrali yakıt enkazının son durumu gündemdeki yerini korurken, işletmeci Tokyo Electric Power (TEPCO) bu yıl başlatılacak yakıt enkazının ortadan kaldırılması tarihini erteleyeceğini duyurdu.

Daha önce Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen planın yeni karara göre 12-18 ay arası tehir edilerek, 2023 mali yılının ikinci yarısında başlatılması öngörülüyor.

Sputnik'in Kyodo ajansına dayandırdığı haberine göre, planın ertelenmesi yakıtın incelenmesinde kullanılan robot sondaya çift kollu manipülatör monte edilmesi ihtiyacı sonrası yaşanıyor.

Uzaktan kumanda edilen kamera donanımlı dalgıç robot sonda, girdiği performans testleri sonrası, enkazın kaldırılması sürecinde önemli rol oynayacak.

İleri düzeyde radyoaktiviteye sahip enkazın kaldırılması, santralin devreden çıkarılması sürecinde en zorlu görevlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kuzeydoğuda, okyanus kenarında konuşlu santralde 2011'de deprem ve tsunami sonrası santralin 1, 2 ve 3 nolu reaktörlerinde nükleer erime meydana gelmişti.