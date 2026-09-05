'Fuhuş'tan tutuklu vekil danışmanı Munzur Üniversitesi personeli çıktı: Dikkat çeken banka hesabı, para gönderilen üniversite öğrencileri

Altı yıl önce kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon dalgaları gerçekleşirken Yeni Partili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, geçtiğimiz günlerde "fuhuş" ve "para aklama" suçundan tutuklandı. Tekinoğlu, tutuklanmasının ardından milletvekili Cemal Enginyurt tarafından danışmanlık görevinden çıkarıldı.

T24'ten Candan Yıldız, Tekinoğlu'nun aynı zamanda Munzur Üniversitesi eski Bilgi İşlem Daire Başkanı olduğuna dikkat çekti.

Yıldız, AKP'li vekil Salim Ensarioğlu'nun üç ay önce Cem Tekinoğlu hakkındaki iddiaları hatırlattı. Buna göre Ensarioğlu, "4 yıl önce Tunceli'de bir kafede Munzur Üniversitesi'nin daire başkanı, buradaki kızların telefonlarını asker, polise veriyorsun diye dövülüyor" demişti.

Ensarioğlu Yıldız'a söz konusu kişinin Bilgi İşlem Daire Başkanı olduğunu söyledi.

O isim Cem Tekinoğlu çıktı

Habere göre, dört yıl önceki Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı, o dönem üniversitenin rektörü olan Prof. U.İ’nin imzasını taşıyan Munzur Üniversitesi Stratejik Plan’da adı geçen Cem Tekinoğlu.

49 yaşındaki Cem Tekinoğlu, Gülistan Doku soruşturması kapsamında değil, “fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek, yer temin etmek”, “uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama”, “uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma” suçlamalarından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Cem Tekinoğlu savcılık sorgusunda Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı olmadan önce Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı olduğunu, geçmişte 10 yıllık öğretmenlik yaptığını, aylık gelirinin 110 bin TL olduğunu söyledi. Devlet memurluğu hâlâ sürüyor.

15 kadına para göndermiş: 'Cilt bakım paket ücreti, kitap ücreti, diploma ücreti'

Polis sorgusunda Cem Tekinoğlu için MASAK raporundan yola çıkarılarak şu ifadeler kullanılıyor:

Burs, kurs ücreti, cilt bakım paket ücreti, kitap ücreti, diploma ücreti, krem ücreti, çikolata parası gibi jargon kelimeler kullanılarak, genelde gece saatlerinde 39 farklı şahsın hesaplarına 24.06.2022 – 11.08.2026 tarihleri arasında 58 farklı işlemde toplamda 120.820 TL para çıkışının olduğu tespit edilmiştir.

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Cem Tekinoğlu’nun farklı gerekçelerle para gönderdiği isimler arasında 15 kadın ismi var. Bunların çoğu ya üniversite öğrencisi ya da üniversite eğitimini yarım bırakmış kişiler.

Para trafiğini böyle açıkladı: 'Genelde yardımsever bir insanım...'

Bu para hareketleri için Tekinoğlu’na para gönderdiği tespit edilen kişileri tanıyıp tanımadığı, aralarındaki ilişkiyi, neden para gönderdiği gibi sorular soruluyor. Bu tabloya karşı Tekinoğlu’nun açıklaması şöyle oluyor:

Genelde yardımsever bir insanım ve maddi ihtiyacı olan öğrencilerden talep olduğunda ben de onlara maddi destek olmak için küçük meblağlar şeklinde eğitimlerine destek amaçlı para göndermişimdir. Kesinlikle eğitim amacı dışında bu şahıslardan çıkar veya başka bir menfaat ilişkim olmamıştır. Yukarıda şahıslardan bazılarını tanımam bile yani yakın bir ilişkimin olmadığını da bu şekilde beyan ederim.

Tekinoğlu’nun para gönderdiği 58 kişi arasında “fuhuş” ya da “narkotik” kaydı olan isimler de var.

Tekinoğlu’nun tartışmalı mal varlığı, 980 milyonun üzerinde para girişi

Dikkati çeken bir diğer nokta ise mal varlığı konusunda.

Cem Tekinoğlu, Ankara’da bir dairesinin, İzmir’de kooperatif hissesinin, Tunceli’de de 14 dönüm tarlası olduğunu beyan ediyor. Ancak bir ifadesinde yazlığı, arabası olduğunu, sattığını söylüyor. Banka hesaplarındaki meblağı da 120 bin olarak beyan ediyor.

Tekinoğlu’nun hesap hareketleri konusunda yüksek miktarların da altı çizilmiş MASAK raporunda:

2017 – 2026 yılları arasında toplamda 110 farklı şahıs ve firmaların hesaplarından olmak üzere 5 bin 248 farklı işlemde toplamda 980.165.128,5 TL hesabına para girişinin olduğu, bu şahıslardan haklarında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı şahıs tarafından 20.000 TL, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan kaydı bulunan tek şahıs tarafından 500 TL ve 15 farklı şahıs tarafından toplamda 3.937.752,54 TL yüklü miktarda olduğu değerlendirilen para gönderme işleminin olduğu tespit edilmiştir.

Tekinoğlu ise 984 milyon liralık bir transfer hacminin olmasının mümkün olmadığını savunuyor.

Gülistan'ın ablası Tekinoğlu’na 'Üniversitesi’nin kameralarını siz mi sildiniz?' diye sormuştu

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, Cem Tekinoğlu’na “Dinar köprüsünü gören Munzur Üniversitesi’nin kameralarını kim, kimler sildi? Siz mi sildiniz Cem Tekinoğlu” diye seslenmişti.

"Soruşturmanın nerelere ulaşacağını göreceğiz, üniversite öğrencisi genç kadınların fuhuş ağlarına çekildiği, itildiği yönündeki iddialar mutlaka ama mutlaka araştırılmalı. Zira üniversite hayatını tamamlamadan okuldan ayrılanlar olduğu soruşturma dosyasından da anlaşılıyor" diyen Candan Yıldız haberi şu soruyla bitirdi:

Evet, o genç kadınlar neden okullarından ayrıldı?

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