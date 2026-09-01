Yeni Partili Cemal Enginyurt'un danışmanı ‘fuhuş’ ve ‘para aklama’ suçundan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olan ve görevde olduğu dönemde kadın öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Tekinoğlu'nun ismi, daha önce kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasındaki şüpheler ve karartıldığı iddia edilen delillerle de tartışılmıştı.

Hakkında pek çok iddia vardı, Doku ailesi işaret etmişti

2018’de AKP’den milletvekili aday adayı da olan Cem Tekinoğlu, aynı zamanda Munzur Üniversitesi’nin eski Bilgi İşlem Dairesi Başkanıydı.

Munzur Üniversitesi’ndeki öğrenciler 4 Kasım 2019’da bir basın açıklaması yaparak, o dönem Munzur Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanı Cem Tekinoğlu hakkında, kadın öğrencileri tehdit yoluyla para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı, taciz ettiği, şiddete maruz bıraktığı yönünde yapılan beyanlarda bulunmuştu.

Tekinoğlu'nun görevden alınması için bir imza kampanyası da açılmış ancak daha sonra kaldırılmıştı.

Gülista Doku'nun ablası da Aygül Doku, “Munzur Üniversitesi’nde 60 tane kamera var o gün köprüyü görebilecek, o kameraların kayıtlarını bizzat silen ya da sildiren kendisi, Cem Tekinoğlu mudur?” diye sormuştu.

12 Mayıs 2026'da ailenin avukatı Ali Çimen de Gülistan Doku dosyasına şüpheli olarak eklenmesini talep ettikleri Cem Tekinoğlu’nun, gazeteci Emrullah Erdinç’i tehdidine ilişkin başsavcılığa bildirim yaptıklarını belirtmişti.

Gözaltından sonra Doku ailesi avukatı: Dosyamız kapsamında alınmadığını belirtmek isterim

Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada,"Cem TEKİNOĞLU hakkında verilen gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü mali ve fuhuş suçları kapsamında verildiği değerlendirilmektedir. Mezkur şahsın dosyamız kapsamında alınmadığını belirtmek isterim. Kamuoyuna önemle bildirilir" ifadesini kullandı.

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